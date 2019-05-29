DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarınd a son durum.

Dolar/TL 6,03'ün üzerinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dün 6 liranın altına kadar inen dolar bugün 6,05 civarında işlem görüyor.



Euro/TL de 6,75 civarında seyrediyor.



Uzmanlar, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.