DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 12 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, 5,80'in hemen üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,81 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,7580'e kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı.
Euro/TL de 6,56 seviyesinde seyrediyor.
Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez'in faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
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