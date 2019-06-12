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DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 12 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, 5,80'in hemen üzerinde hareket ediyor. 

Bankalararası piyasada dolar 5,81 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,7580'e kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı. 

Euro/TL de 6,56 seviyesinde seyrediyor. 

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez'in faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 

ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

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