DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7820 liradan, euro 6,5750 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,7800 liradan alınan dolar, 5,7820 liradan satılıyor. 6,5730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5750 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7620 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5620 lira olmuştu.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu.

Uzmanlar, G20 Liderler Zirvesi'nin piyasalara yön vermeye devam edeceğini belirterek, bugün yoğun veri takviminin öne çıkacağını söyledi.

G20 ZİRVESİ BAŞLADI

Bu yıl 14. düzenlenen ve iki gün sürecek olan zirvede (28-29 Haziran), küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji konuları ele alınacak.