DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...
Döviz...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? 16 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 16 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7207 lira alış fiyatı, 5,7227 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,4442 lira alış fiyatı, 6,4483 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 16 Temmuz 2019, dolar ne kadar oldu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.