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DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL 5. 80 seviyesinin üzerinde dengelendi.  

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle haftanın ilk işlem günü piyasaların kapalı olduğu saatlerde 6,47'yi görmesinin ardından gerileyen dolar/TL, dün yeniden 5,85'i görse de  bu seviyede kalıcı olmadı. 

Bankalararası piyasada dolar bugün 5,83 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 6,47 seviyesinden işlem görüyor.

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