DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ!
Dolar ve euroda sürpriz yükseliş
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Geçtiğimiz cuma gününden itibaren düşerek seyreden dolar ve euro yeniden hareketlendi. Dolar sabah saatlerinde 3.74 seviyesinde başlarken, euro yeniden 4.00 seviyesini aştı. Sterlin ise güne TL 4.6139 / 4.5900 seviyesinde başladı
Türkiye Merkez Bankası’nın adımları ve 3 Şubat’ta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileriyle düşüş trendine giren dolar ve euro yeniden yükselişe geçti.
Küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak yönünü yukarıya çeviren dolar ve euro yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Yeni günün ilk işlemlerinde, dolar 3.7476 lira, euro da 4.0047 lira düzeyine yükseldi.
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