DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ!

Türkiye Merkez Bankası’nın adımları ve 3 Şubat’ta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileriyle düşüş trendine giren dolar ve euro yeniden yükselişe geçti.

Küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak yönünü yukarıya çeviren dolar ve euro yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Yeni günün ilk işlemlerinde, dolar 3.7476 lira, euro da 4.0047 lira düzeyine yükseldi.