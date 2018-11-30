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DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolarda son durum...

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Dolar/TL, G20 Liderler Zirvesi öncesi düşüş eğilimini sürdürürken 5,1590 seviyelerinde dengelendi. 
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" olarak  nitelendirilen açıklamalarının ardından aşağı yönlü hareketini sürdüren ve dün  5,1334 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde  1,03 azalışla 5,1695'ten tamamladı.
Dolar/TL, dün akşam açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin  tutanakların uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki aşağı yönlü seyri  desteklemesi sonrası bugüne de düşüşle başladı. Güne 5,1826'dan başlayan ve  5,1505'e kadar inen dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 5,1590'dan  işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 5,8860 ve sterlin/TL de  yüzde 0,1 kayıpla 6,6055'ten alıcı buluyor.
Analistler, dün akşam açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin  tutanakların aralıkta faiz artırımının masada olduğunu, bununla birlikte faiz  artırımlarına ne zaman ara verileceğine dair tartışmaların başladığını da ortaya  koyduğunu, bu durumun dolar/TL'deki düşüşü desteklediğini kaydetti.
Öte yandan, bugün Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenecek  G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin, döviz  piyasalarının yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, teknik açıdan  dolar/TL'nin 5,20'nin altında kalıcı olması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00  seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç  konumunda bulunduğunu bildirdi.

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