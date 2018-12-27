DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum...
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Yılın son işlem günlerinde hacimlerinin oldukça düşük olduğu piyasada Avrupa'nın dün kapalı olması nedeniyle sakin bir seyir vardı. Dolar/TL bu sabah güne 5.27 seviyesinde başladı.
Piyasalarda küresel bazda ABD’deki siyasi istikrarsızlık ve küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle baskı gözleniyor.
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.2763/5.2743'ten Euro/TL 6.0182/6.0187'den işlem görüyor.
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