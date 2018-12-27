Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dövizde son durum...

A+A-

Yılın son işlem günlerinde hacimlerinin oldukça düşük olduğu piyasada Avrupa'nın dün kapalı olması nedeniyle sakin bir seyir vardı. Dolar/TL bu sabah güne 5.27 seviyesinde başladı.

Piyasalarda küresel bazda ABD’deki siyasi istikrarsızlık ve küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle baskı gözleniyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.2763/5.2743'ten Euro/TL 6.0182/6.0187'den işlem görüyor.

Etiketler : , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.