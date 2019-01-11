DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösterdikten sonra bugüne dünkü kapanış seviyelerine yakın 5.43 civarından başladı.

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesiyle ödemeler dengesinin art arda dördüncü ayda fazla vermeye devam ederek Kasım’da 965 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

Dolar/TL 5.4329/5.4383, euro/TL ise 6.2635/6.2741 seviyesinde bulunuyor.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, Fed Başkanı Powell’ın Washington’da yaptığı açıklamaların bilinen noktaların değişimine işaret etmediğini söyleyerek, “Başkan tarafından dün verilen mesajların içerisinde yenilik içeren tek başlık hükümetin kapalı olması durumunun yarattığı endişedeki katsayı artışı olarak not edilebilir. Öte yandan ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yansıyan mesajlar her ne kadar iyimserlikte yatırımcıları beklenen ölçekte tatmin edemese de terste bırakma durumunu da öne çıkarmıyor” dedi.

Global ekonomiye dair risklerin hala devam etmesine karşın kısa vadeli işlemlerde dış piyasalardaki iyimserliğin yurtiçi varlıklara da yansıyabileceğini ancak politik ve jeopolitik haber akışının bunu bir miktar sınırlayabileceğini söyleyen Gödek, “Dolar/TL’de 5.30-5.50 bandının zamana yayılır şekilde korunmasını, kısa vadede 5.60 bölgesinin yükselişlerde direnç olarak öne çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Bu haftaya 5.34’lü seviyelerden başlayan dolar/TL, Çarşamba günü gün içi işlemlerde 1 Kasım’dan bu yana en yüksek olan 5.5450’ye kadar yükseldi. Yılbaşından bu yana gözlenen benzer para birimlerinden negatif ayrışma eğilimi dün ise yerini pozitif ayrışmaya bıraktı.

Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye ziyareti bu hafta TL’yi baskı altında bırakmıştı.

Dolar/TL’de dün gözlenen düşüş eğilimini bazı analistler dün açıklanan KOBİ değer kredisinin Hazine’ye yük getirmeyecek olması ve Hazine’nin eurobond ihracının olumlu algılanmasına bağlarken, bazı analistler ise haber akışına bağlı olmadan bir önceki günkü yükselişin geri alınmasına bağladı.