DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,3490 liradan, euro 6,0850 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3490 liradan,euro 6,0850 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,3470 liradan alınan dolar, 5,3490 liradan satılıyor.



6,0830 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6,0850 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3490 lira, euro'nun satış fiyatı ise 6,0710 lira olmuştu.