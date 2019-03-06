DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar/TL, beklentilerin altında artış gösteren Şubat ayı enflasyon verileri sonrası bu sabah güne 5.39 seviyesinin hemen altında başladı. Gözler Merkez Bankası'nın saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararına gözler çevrildi. Analistler 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi toplantıda bir faiz indirimi beklemiyor.

Beklentilerin altında artış gösteren enflasyon ardından piyasalarda TCMB’nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken TCMB’nin “enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek” mesajı ile birlikte bu haftaki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dolar/TL ise saat 07:20 itibari ile güne 5.3878/ 5.3893 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Reuters’ın 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete öre TCMB’nin faiz indirimlerine Haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleniyor.

Enflasyon verisi sonrası Haziran ayına yönelik ilk faiz indirimi beklentileri henüz değişmedi ancak TCMB’nin “veri odaklı” politika söylemi ile birlikte ilk faiz indirimi tahminlerini erkene çekmek açısından enflasyon verileri ve TCMB’nin bugün vereceği mesajlar yakından takip ediliyor olacak.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Reuters anketlerinde Haziran ayında başlayacak 500 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda yılsonuna kadar 600 baz puanlık bir indirimin fiyatlara girdiğini söyleyebiliriz” dedi ve ekledi:

“Bankanın bugün vereceği mesajlar önemli. Beklentimiz önceki PPK notunun büyük oranda korunması. Dolayısıyla bugün TCMB’den faiz indirimlerini Haziran’dan Nisan’a çekecek bir mesaj beklemiyoruz. Bu senaryo TL’yi de destekleyecektir. Çünkü beklentilerin altındaki enflasyon verisi sonrası faiz politikasında ilişkin bir miktar soru işareti oluşmuştu. Aksi durumda ise TL’de sert satış görebiliriz.”

TCMB’nin bugün saat 1400’da açıklayacağı karar ve söylemleri de ilk faiz indiriminin zamanına ve yılın kalanında yapılacak faiz indiriminin miktarına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek. Bazı bankacılar TCMB’nin ekonomideki yavaşlamayı da dikkate alarak ilk faiz indirimini Nisan ayına çekebileceğini öngörüyor. Ancak bu beklenti henüz genele yayılmış değil.

Bankacılar haftanın kalanında ECB’nin faiz kararının izleneceğini, başta S-400/Patriot tercihi olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin gelişmelerin ve seçim gündeminin de takip edilmeye devam edileceğine dikkat çekiyorlar.