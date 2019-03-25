DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar - euro kaç TL? 25 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Cuma günü yaşanan atakla ,yüzde 7’ye varan artışla 5,84 lirayı gören dolar yeni haftaya nasıl başladı? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Geçtiğimiz hafta cuma günü piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,84'ü aşan dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı.



Bankalararası piyasada dolar/TL 5,63 civarında seyrediyor.



Euro/TL 6,35 seviyesinde işlem görüyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu sabah piyasa gelişmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Merkez Bankası açıklamasında finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiği, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.



Dolar/TL, TCMB'nin açıklamasının ardından sabah saatlerinde yüzde 3,5 düşüşle 5,5711 seviyesine geriledi.