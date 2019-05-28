DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
Dolarda son durum...
A+A-
ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere bir çok küresel piyasanın bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olması ile birlikte piyasalarda da hacimler düşük kaldı. Dolar/TL ise bu sabah güne 6.10 seviyesinin hemen altında başladı.
Küresel piyasalarda dolar Cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görüldü.
Dolar/TL bu sabah saat 07.54 itibarıyla 6.0732/ 6.0764 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
Etiketler : dolar, 28 Mayıs 2019, dolar ne kadar oldu, dövizde son durum
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.