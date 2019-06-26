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DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 26 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL5,80'in altında hareket ediyor. 

İstanbul seçiminin ardından 5,7120'ye kadar gerileyen dolar/TL dün yeniden 5,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı. 

Kur bankalararası piyasada 5,79 civarında işlem görüyor.

Euro/TL 6.55 seviyeside seyrediyor.

İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor. Özellikle Rusya'dan alınacak S-400'lere ilişkin açıklamalar kurun yönünde belirleyici oluyor.

Uzmanlar, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

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