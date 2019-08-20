DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
Dolar ve Euro...
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Dolar - euro kaç TL? 20 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 20 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6455 lira alış fiyatı, 5,6471 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2592 lira alış fiyatı, 6,2613 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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