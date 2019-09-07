DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

7 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anlık ve canlı dolar fiyatları arama motorunda araştırılıyor. Eylül ayının ilk günleri itibariyle düşüşe geçen dolar yükselecek mi yatırımların merak konusu. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor. 7 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

7 EYLÜL DOLAR KURU

Dolar bugün 5,7'den işlem görüyor.

DÜN DOLAR KURU NE KADARDI?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.



Dün 5,6478 - 5,7016 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,6920'den tamamladı.



Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,2890'dan, sterlin/TL yatay seyirle 7,0180'den işlem görüyor.



DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,06 azalışla 98,35 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,08 artışla 1,2342 seviyesinde işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7150'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.