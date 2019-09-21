Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dövizde son durum...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD Merkez Bankası Fed'in faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıklamasının ardından dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 5,70 seviyesinde işlem görüyordu.

Bu sabah dolar/TL 5,71 seviyesinden güne başladı. 

Euro/TL ise 6,32 civarında hareket ediyor.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.