DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



ABD Merkez Bankası Fed'in faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıklamasının ardından dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 5,70 seviyesinde işlem görüyordu.

Bu sabah dolar/TL 5,71 seviyesinden güne başladı.

Euro/TL ise 6,32 civarında hareket ediyor.