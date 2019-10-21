DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
Dolar ve Euro...
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Dolar - euro kaç TL? 21 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 21 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7931 lira alış fiyatı, 5,7951 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,4622 lira alış fiyatı, 6,4659 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
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