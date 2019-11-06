DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

TL'de jeopolitik risklerin azalması başta olmak üzere küresel düşük faiz trendinin de desteğiyle iyimser seyir sürerken dolar/TL bu sabah güne 5.76 seviyesinin hemen altında başladı.

Kur artan jeopolitik tansiyon ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle geçen ay 5.93 seviyesini test etmiş ancak bu endişelerin kısa sürede azalmasıyla yine sert gerilemişti.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.22 itibarıyla 5.7514- 5.7555 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.