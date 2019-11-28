DOLAR YENİ GÜNE YATAY BAŞLADI!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 28 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün akşam saatlerinde ABD'de güçlü gelen verilerin de etkisiyle 5,75'lerden 5,79'a tırmanan dolar yeni güne yatay başladı.
Kur, bugün 5,77'de işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,35'te seyrediyor.
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