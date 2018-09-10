DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle dolar/TL düşüşe geçerken bankacılar bugün başta büyüme olmak üzere veri gündeminin ve küresel piyasaların izleneceğini belirttiler. TL Cuma günü dolar karşısında yüzde 2’yi aşkın değer kazancı ile en iyi performansı gösteren gelişmekte olan para birimi olurken kur Cuma günü güne başladığı 6.60’lı seviyelerden 6.45’in altına sert geriledi.

Dolar/TL 6.4530/6.4507 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 7.4334/7.4313'ten işlem görüyor.

YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK

Bankacılar TL’deki değer kazancında TCMB’den bu hafta beklenen faiz artırımı beklentilerinin önemli rol oynadığını söylediler.Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Enflasyon verisi ardından yapılan açıklamadaki ‘yeniden şekillendirecek’ ifadesi her ne kadar soru işaretleri yaratsa da piyasadaki beklenti TCMB’nin Perşembe günü hatırı sayılır bir artışa gideceği şeklinde. Bu beklenti TL’de yaşan iyimserlikte en önemli belirleyici” dedi.

TCMB enflasyon verileri ardından yaptığı yazılı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denilmişti.

Reuters anketine göre TCMB’nin Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.

Reuters’ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor. Buna göre bir katılımcı Eylül’de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyor.

Dolayısıyla bundan sonra gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. PPK kararı öncesi ise bugün açıklanacak ikinci çeyrek büyüme verileri izlenecek.