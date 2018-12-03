DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

ABD ile Çin'li liderlerin G20'de iki ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasını önleyecek bir mutabakata varması piyasaları desteklerken, dolar/TL enflasyon verisi sonrası 5.14 seviyesini gördü.

ABD ile ilişkilerin iyileşmesinin de desteğiyle TL Kasım ayını yüzde 8 civarında bir değer kazancı ile tamamlamıştı.

Çin ile ABD birbirlerinden ithal ettikleri ürünlere yeni gümrük vergisi getirmeyi durdurma konusunda anlaşma sağladı. Dolar Çin ile ABD’nin vardığı, küresel piyasaları sarsan ticaret savaşına ara verdiklerini gösteren uzlaşının ardından güçlenen risk iştahına paralel olarak başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.

2018 yılına 3.75’li seviyelerde başladıktan sonra Ağustos ayında 7.24 seviyesine sert yükselen dolar/TL Ekim ayı sonunda 5.60 civarında işlem gördü. Dolar/TL geçen hafta ise 5.1350 ile 6 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu verilere göre TL dolar karşısında tarihi zirveden bu yana yüzde 35’in üzerinde Kasım ayında ise yüzde 8 değer kazancı ile tamamladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Çin’in, ABD malı otomobillere uyguladığı gümrük vergisini halen geçerli olan yüzde 40 düzeyinden “düşürmeye ve kaldırmaya” razı olduğunu söyledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD verileri güçlü gelmeye devam etmesine karşın siyasi nedenlerle de olsa piyasalar ABD faiz artış hızında bir yavaşlama bekliyor. Bunun yanı sıra ticaret savaşlarını sora erdirme potansiyeli olan belki en ciddi anlaşma ABD ile Çin arasında bu haftasonu sağlandı” dedi ve ekledi:

“TL için tek negatif gelişme ise petrol fiyatlarındaki sert yükseliş. Petrol fiyatlarındaki yükselişin TL’deki iyimserliği sınırladığını bu sabah itibarıyla görebiliyoruz. Günün en önemli verisi ise Kasım ayı enflasyon rakamları olacak.”

Petrol fiyatları ABD ile Çin’in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından sert yükseldi. Yatırımcılar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 6 Aralık’taki toplantısını izleyecekler. OPEC’in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.

Brent ham petrolünün varil fiyatı LCOc1 yüzde 4.8 primle 62.3 dolara yükselirken, ABD ham petrolünün CLc1 fiyatı yüzde 5.4 yükselişle 53.63 dolara çıktı.

Bankacılar dolar/TL’de gözlenen değer kazancında TCMB’nin son dönemde uyguladığı sıkı para politikası, hükümetin attığı adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Fed’den faiz artırım beklentilerinin azalmasının etkili olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan yurtiçinde ekonominin cari fazla veriyor olmasının yanı sıra enflasyonun düşeceği beklentileri de TL’ye destek oluyor.

Bankacılar küresel olumlu havanın sürdüğü, ABD ile ilişkilerin iyileşmeye devam ettiği ve sıkı para politikası korunduğu müddetçe TL’de de pozitif seyrin sürmesini bekliyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 16.64 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilin faizi Eylül ayına yüzde 21.58 seviyesinden başlamış ve TL’deki iyileşmeye paralel yönünü aşağı çevirmişti.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 20.26 seviyesindeydi. Söz konusu tahvil Eylül ayında yüzde 24.47 seviyesinden başladıktan sonra bir ara yüzde 27 seviyesine kadar yükselmişti.