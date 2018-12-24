DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fed'in 2019 faiz artırım tahminini üçten ikiye çekmesiyle geçen hafta dalgalanan dolar/TL yılın son işlem haftasına 5.30'un üzerinde başladı.

Dolar/TL geçen hafta, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) küresel büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izledikten sonra haftaya 5.30 civarında başladı.

Bankacılar, Japonya’daki piyasa tatili ve Noel tatilinde bazı borsaların erken kapanması nedeniyle işlem hacimleri daraldığına dikkat çekerken yeni pozisyon alma isteğinin önümüzdeki yıla kadar zayıf kalması bekleniyor. Benzer şekilde Türkiye piyasalarında da işlem hacimlerinin düşmesi bekleniyor.

İç piyasada yerel seçimler takip edilmeye devam ederken ekonomideki yavaşlamanın ve bunun getireceği işsizlikteki artış 2019 için yakından takip edilen makroekonomik konuların başında yer alıyor.

ABD’NİN SURİYE KARARI YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan ABD’nin Suriye’den çekilme kararı da piyasalarda yakından izleniyor. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye’de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye’nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimali ciddi şekilde azaldı. Ancak bu sürecin Suriye içinde Türkiye için nasıl bir sürece işaret edeceği henüz netlik kazanmış değil.

Ağustos ayında 7.24 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL TCMB’nin faiz artışları başta olmak üzere atılan adımlarla yönünü aşağı çevirdi ve 5.30’lu seviyelere gerilemişti.

Dolar/TL son dönemde ise ABD Merkez Bankası faiz kararları ve küresel büyüme endişeleriyle oldukça dalgalı bir seyir izledi.

Geçen haftaya 5.35 civarında başlayan dolar/TL ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasıyla 5.22’ye kadar gerilemiş ancak Fed’in faiz artışlarını yavaşlatma hızının piyasalarda yeterli bulunmaması sonrası kur yeniden 5.30’un üzerini test etmişti.

Fed’in büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi piyasalarda risk iştahını geçen hafta bozmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca hafta sonunda yer alan haberlere göre Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden almasının mümkün olup olmadığını yakın çevresiyle görüştü.

Bunlara ek olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD hisse piyasalarının keskin şekilde gerilediği ve ödeneksizlikten dolayı bazı devlet hizmetlerinin durduğu bir esnada ABD’nin en büyük altı bankası ile telefonda görüştü. Mnuchin bugün de ABD finans piyasalarının temsilcilerinden oluşan bir grupla telekonferans yapacak.

Analistler art arda gelen bu gelişmelerin ardından yatırımcılarda Beyaz Saray’da istikrarsızlık algısı oluştuğunu belirttiler.

Dolar endeksi geçen hafta 20 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesi olan 96.168’e geriledikten sonra bugün 96.70 civarında seyrediyor.

Bankacılar jeopolitik gelişmelerin, Suriye’de devam eden belirsizliklerin, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam edildiğini belirtiyor.

Tahvil bono piyasasında ise Aralık ayında ABD tahvil getirilerindeki düşüşün de desteğiyle sert yükselişlerin ardından geçen hafta genel olarak aşağı yönlü bir seyir görüldü.10 yıllık TL gösterge tahvilde bileşik faiz geçen haftaya yüzde 17’nin üzerinde başladıktan sonra Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.62 seviyesine geriledi.İki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 20.75 oldu.