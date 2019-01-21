DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI

ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi ve makro ekonomik gelişmelerin izleneceği haftaya dolar/TL 5.33 seviyesinin altında başladı.

Dış piyasalarda bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve lokal veri gündemi de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı. Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB’nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına geriledi.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.3235/5.3275'ten, euro/TL 6.0551/6.0693'ten işlem görüyor.