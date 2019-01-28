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DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI

Dövizde son durum...

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TCMB'nin politika faizini değiştirmemesinin ardından geçen hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL bu haftaya 5.26 civarından başlarken, küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.2594/5.2598'den, Euro/TL 6.0150/6.0114'ten işlem görüyor.

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