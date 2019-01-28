DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI
Dövizde son durum...
A+A-
TCMB'nin politika faizini değiştirmemesinin ardından geçen hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL bu haftaya 5.26 civarından başlarken, küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor.
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.2594/5.2598'den, Euro/TL 6.0150/6.0114'ten işlem görüyor.
Etiketler : dolar, TL, euro, dolar ne kadar oldu, 28 Ocak 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.