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DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla TL değer kazanırken, çelişkili açıklamaların ardından hafif bir düzeltmenin gözlendiği kur cuma günü yatay bir seyir izlemişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.67 seviyesinde başladı. 

Dolar/TL saat 07.05 itibarıyla 5.6598/5.66648’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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