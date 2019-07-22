DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla TL değer kazanırken, çelişkili açıklamaların ardından hafif bir düzeltmenin gözlendiği kur cuma günü yatay bir seyir izlemişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.67 seviyesinde başladı.