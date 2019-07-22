DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla TL değer kazanırken, çelişkili açıklamaların ardından hafif bir düzeltmenin gözlendiği kur cuma günü yatay bir seyir izlemişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.67 seviyesinde başladı.
Dolar/TL saat 07.05 itibarıyla 5.6598/5.66648’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
Etiketler : dolar, TL, son durum, dolar ne kadar oldu, 22 Temmuz 2019
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