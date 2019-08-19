DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dolar ve Euro...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında spot piyasada 5,5696 lira alış fiyatı, 5,5716 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,1767 lira alış fiyatı, 6,1836 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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