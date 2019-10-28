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DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 28 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk günü 28 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,76 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL de 6,36'dan işlem görüyor. 

Uzmanlar, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

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