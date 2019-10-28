DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 28 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk günü 28 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,76 seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL de 6,36'dan işlem görüyor.
Uzmanlar, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.
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