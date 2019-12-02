DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dolar...
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Dolar - euro kaç TL? 2 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, Aralık ayının ilk haftasına 5,74 seviyelerinde yer alıyor.
Geride bıraktığımız hafta 5,77 seviyelerini gören dolar, haftayı 5,73 ile kapatmıştı.
Euro/TL ise 6,32'de yer alıyor.
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