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DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Dolar...

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Dolar - euro kaç TL? 2 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, Aralık ayının ilk haftasına 5,74 seviyelerinde yer alıyor.

Geride bıraktığımız hafta 5,77 seviyelerini gören dolar, haftayı 5,73 ile kapatmıştı. 

Euro/TL ise 6,32'de yer alıyor.

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