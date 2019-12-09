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DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7810 liradan, euro 6,3950 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7790 liradan alınan dolar, 5,7810 liradan satılıyor. 6,3930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3950 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7650 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3850 lira olmuştu.

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