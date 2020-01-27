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DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Dolar ve euro...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL haftaya 5,95 sınırında başladı.

Geçen hafta TC Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Davos'ta verdiği bir mülakatta faiz konusunda manevra alanını 2019'da önden yüklemeli kullandıklarını belirtmesiyle dolar 2 haftanın zirvesi olan 5,94'ten 5,91'e gerilemiş ancak yeniden yükselmişti. 

Euro/TL de 6,55'ten işlem görüyor.

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