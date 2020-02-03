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DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? 3 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum

Dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftanın ilk gününde, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinden başladı.

Dolar/TL bugün ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,98 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,61 civarında seyrediyor.

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

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