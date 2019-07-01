DOLAR YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI!
Dolarda 'G20' etkisi!
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin olumlu geçmesi ve Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin azalması piyasalara bu sabah olumlu yansıdı. Dolar kuru 5,70 TL'nin altını gördü. Dolar-euro kaç TL? 1 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
G20 Zirvesi'nde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım ihtimalinin azalması, dolar/tl kurunun geri çekilmesine neden oldu.
Dolar, yeni haftanın ilk günü 1 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6760 lira alış fiyatı, 5,6850 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,4350 lira alış fiyatı, 6,4485 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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