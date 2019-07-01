Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI!
DOLAR YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

DOLAR YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

Dolarda 'G20' etkisi!

A+A-

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin olumlu geçmesi ve Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin azalması piyasalara bu sabah olumlu yansıdı. Dolar kuru 5,70 TL'nin altını gördü. Dolar-euro kaç TL? 1 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

G20 Zirvesi'nde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım ihtimalinin azalması, dolar/tl kurunun geri çekilmesine neden oldu.

Dolar, yeni haftanın ilk günü 1 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6760 lira alış fiyatı, 5,6850 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,4350 lira alış fiyatı, 6,4485 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.