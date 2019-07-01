DOLAR YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin olumlu geçmesi ve Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin azalması piyasalara bu sabah olumlu yansıdı. Dolar kuru 5,70 TL'nin altını gördü. Dolar-euro kaç TL? 1 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.