DOLAR YENİ HAFTAYA HAREKETLİ BAŞLADI!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 16 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, yeni haftaya 5,80 bandının hemen üzerinden başladı. Kur bugün, 5,82'den işlem görüyor.
Geride bıraktığımız haftada bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirim kararının ardından kademeli olarak 5,76'lı seviyelere kadar inmişti.
Euro/TL ise 6,48 civarında hareket ediyor.
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