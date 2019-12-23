DOLAR YENİ HAFTAYA YUKARI YÖNLÜ BAŞLADI!

23 Aralık Pazartesi itibariyle dolar yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Geçtiğimiz hafta dolarda başlayan yükseliş trendinin yeni haftada da devam edeceği düşünülmektedir. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü dolar kuru ne kadar oldu?