DOLAR YENİ HAFTAYA YUKARI YÖNLÜ BAŞLADI!
Dövizde son durum...
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23 Aralık Pazartesi itibariyle dolar yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Geçtiğimiz hafta dolarda başlayan yükseliş trendinin yeni haftada da devam edeceği düşünülmektedir. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü dolar kuru ne kadar oldu?
Dolar bugün ne kadar, euro bugün ne kadar? 23 Aralık döviz kuru fiyatları...
ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle haftayı 5,92 seviyelerinde kapatan dolar kuru, yeni haftaya da yükselişle başladı.
Dolar/TL bu sabah, 5,94 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,59 TL’de yer alıyor.
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