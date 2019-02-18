DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,28 seviyesinden alıcı buluyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5,2568'e kadar gerileyen dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 5,3115'e yükselse de günü önceki kapanışa göre 0,11 değer kaybıyla 5,2711'den tamamladı.
Euro/TL de 5,96 civarında syrediyor.
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