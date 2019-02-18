Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!
DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Dövizde son durum...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,28 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,2568'e kadar gerileyen dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 5,3115'e yükselse de günü önceki kapanışa göre 0,11 değer kaybıyla 5,2711'den tamamladı. 

Euro/TL de 5,96 civarında syrediyor.

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.