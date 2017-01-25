DOLAR YİNE HAREKETLENDİ!

PPK faiz kararları ardından dolar fiyatları güne 3.78 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde kur yeniden yükselişe geçerek 3.83 seviyesinin üzerini gördü. Euro fiyatları ise en yüksek 4.1170 seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırdığı PPK toplantısı ardından dolar fiyatları güne 3.7850 seviyesinden başladı. Kur ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçerek gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 16.52'de 3.8260 seviyesinden işlem gördü.

EURO DA YÜKSELİYOR

Güne 4.05 seviyesinden başlayan euro fiyatları da yükselişe geçti. Kur en yüksek 4.1170 seviyesini gördü. Euro/TL şu an 4.1117 seviyesinden işlem görüyor.

MERKEZ PİYASALARA GÖRE İYİMSER

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) günü gününe piyasa koşullarına göre Türk Lirası likiditesini ayarlama tarafında karar aldı. Gecelik borç verme faiz oranı ve geç likidite penceresi üzerinden sıkılaştırma 24 Ocak tarihinde 9,21 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 10 sınırına taşıyabilir. Öte yanda banka bir süre sonra piyasa koşullarında normalleşme olabileceğini düşünüyor olmalı ki politika faizine dokunmadı. Önümüzdeki günlerde haftalık repo ihalesi açılmayarak üst bant ve geç likidite penceresi üzerinden yapılacak yönetim Türk Lirası'nın aşırı değer kaybını kontrol altında tutacaktır. Ancak küresel piyasalarda ki hareketin bir süre sonra FED beklentisi ve dolar pozitif fiyatlama ile gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturma ihtimali var" dedi.

Toktay şöyle devam etti: "Amerika tarafında Cuma günü açıklanacak 2016 son çeyrek büyüme rakamı bu anlamda (beklenti yüzde 2,2) bahane olabilir. Amerikan Doları'nın değer kazancının ihracat negatif etkisi ile son çeyrek büyüme rakamını aşağı çekeceği tahmin ediliyor. Beklenen olmaz ve Amerikan ekonomisi son çeyrekte yüzde 2,2 üzerinde büyüme kaydeder ise Dolar (DXY) Endeksi tekrar 102,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. Düşüncemiz kısa vadede yeni hükümetin ekonomik politikalarını anlamaya çalışırken geri çekilen DXY'da ki düşüş en fazla 98,00-99,00 aralığına kadar sürebilir. Sonrasında gelişmiş ülke ekonomileri arasında en iyi durumda olan Amerika'nın para birimi Dolar yönünü yukarı çevirmekte tereddüt etmeyecektir. Baştaki görüşümüz değişmedi döviz piyasasında 2017 yılı Amerikan Doları'nın yılı ve bu senaryo gelişen ülke piyasaları açısından kulağa pek hoş gelmiyor. Geleceğimiz noktada henüz Merkez'in sınavı bitmiş değil ve bugünkü koşullarda piyasalara göre daha iyimser olan banka bir süre sonra yeni bir takım önlemlere ihtiyaç duyabilir. 24 Ocak senasında 3,8200 seviyesine kadar yükselen Dolar/TL paritesinde sonrasında satıcıların kontrolü ele geçirdiğini gördük. Bugüne gelindiğinde, paritenin tekrar 3,8000 sınırında işlem görmesi içeride 27 Ocak Fitch toplantısına bağlanabilir. Endişeli bir bekleyiş var ve önceki hafta bir kaç kez test edilip geçilemeyen 3,8400'ün yukarı yönde kırılması Merkez'in son dönem çabalarının hasar gördüğü anlamına geliyor. Kısa vadede 3,75-3,84 bandının kırılma yönü takip edilebilir"

PİYASALARIN GÖZÜ FITCH'TE

Piyasalar Cuma günü Fitch'ten gelecek not kararını bekliyor Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kuruluş olan Fitch'in kararı kurun seyrinde etkili olacak.

BORSA İSTANBUL'DA KAYIP HIZLANDI

Güne yüzde 0,09 azalışla 84 bin 129 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,79 değer kaybederek 83 bin 545 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi saat 16.25 itibari ile 1006 puanlık düşüşe 83 bin 200 puandan işlem görürken, hisse senetleri ortalama yüzde 1,20 oranında değer kaybetti.