DOLAR YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ!

Enflasyonda son aylarda gözlenen düşüşün ardından prematüre bir faiz indirimi olabileceği endişelerine karşın Merkez Bankası'nın (TCMB) hem faizleri sabit tutması ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesi piyasalarda iyimserliği de beraberinde getirdi.

TCMB Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını belirtti.

Bankanın PPK metninde yaptığı değişiklikler bir sonraki toplantı için bir indirim mesajı vermemesiyle birlikte TCMB’nin Nisan ayından önce faiz indirimi yapabileceği beklentilerini azaltmış görünüyor.

TCMB’nin faiz kararı öncesi 5.4169 seviyesinde işlem gören dolar/TL karar sonrası 5.35’in altına geriledi. TL dün dolar karşısında yüzde 1.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı.

TCMB’nin önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin bir sinyal verme ihtimali nedeniyle de bu toplantı yakından izleniyordu. Bankacılar PPK toplantısı ardından bankanın ay sonunda gerçekleştireceği yılın ilk enflasyon raporunu yakından izleyecekler.