DOLAR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

TCMB'nin beklentilerin üzerinde faiz indirmesinin ardından dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı.

TCMB Ekim’de politika faizini beklentilerin üzerinde indirmesinin ardından dolar/TL yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL saat 07.04'de 5.7661/5.7680 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.