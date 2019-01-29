DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!

Küresel risk iştahı ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin endişelerle baskı altında kalırken, dolar/TL'de 5.30 seviyesinin üzerindeki hareket bu sabah itibariyle devam ediyor. Piyasalar yarın açıklanacak olan yılın ilk Enflasyon Raporu ile Fed'in faiz toplantısına odaklanmış durumda.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.3262/5.3293'ten, Euro/TL 6.0941/6.0997'den işlem görüyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Huawei’yi ABD’li şirket T-Mobile US Inc’e ait ticari sırları çalmak ve İran yaptırımlarını ihlal ederek bankaları dolandırmakla suçlamasının ardından küresel büyümeye ilişkin kötümserlikle zaten sarsılmış olan yatırımcı güveni tekrar zedelendi. Suçlamaların uzun süredir beklenen ABD-Çin ticaret anlaşması umutlarına yeni bir darbe vurmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklarına yöneldi.

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

Piyasa katılımcıları Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bugün ve yarın yapacağı politika toplantısına odaklanmış durumda. Yatırımcılar, Fed’in, ABD’deki şirket bilançolarının zirveye ulaştığı sinyalleri ve hem ülke içinde hem de küresel olarak ekonomik ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018’dekinden daha temkinli yaklaşım sergilemesini bekliyorlar. Faiz oranı vadeli işlem piyasası Fed’in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, Huawei’ye suçlamalar yöneltilmesinin küresel risk iştahını etkilediğini ancak Fed ile ABD ekonomisi ve küresel büyümeye yönelik haberlerin de risk unsuru olduğunu söyleyerek, “Piyasa dış risklere açık halde. Fed çok önemli, Powell’ın açıklamaları ön planda olacak” dedi.

Bu sabah dolar karşısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin de yatay/negatif hareket ettiğini söyleyen Özer, dolar endeksinin bir miktar yukarı gitmesinin de baskı yarattığını belirterek, kurda daha yukarı hareketin tetiklenmesi için 5.50’nin üzerine yerleşmesi gerektiğini belirtti. Yalçınkaya, “Dolar/TL’de 5.25’lerden teknik yukarı hareket görüyoruz ancak halen yüksek oynaklık yok, bant içinde hareket ediyor” dedi.

Analistler kurdaki yükselişte Suriye konusundaki gelişmeler ve son dönemdeki aşağı hareketin ardından bu haftaki gelişmeler öncesi kar realizasyonu olarak da değerlendiriyor.