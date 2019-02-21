DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Güney Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası rand'da gözlenen sert değer kaybı ile dün bir yukarı atak yapan dolar/TL Fed tutanaklarının etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,33 seviyesinden alıcı buluyor.

Son dönemde Türk lirası ile yüksek korelasyon içerisinde yer alan Güney Afrika randında dün artan oynaklığın etkisiyle TL dolar karşısında değer kaybetti. Dün 5,3297'ye kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 5,3245'ten tamamladı.



Euro/TL de 6,02'nin üzerinde hareket ediyor.



Uzmanlar, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesi sonrası küresel piyasaların pozitif seyrettiğini belirtti.



Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açından dolar/TL'de 5,3550'nin direnç, 5,2870'in destek konumunda izleneceğini kaydetti.