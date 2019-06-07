DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!
Dövizde son durum...
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Dolar/TL piyasaların kapalı olduğu Salı günü yaklaşık iki ayın en düşüğü olan 5.6605'e kadar geriledikten sonra bu sabah 5.80 seviyesinin üzerinde bulunuyor.
Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü saat 1206’da 5.8725/5.8755 seviyesinde olan dolar/TL Salı günü 5.66’ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi.
Piyasalar önceki günlerde gelen enflasyon verisini yorumlarken TÜFE yıllık olarak yüzde 18.71’e çıkarak son 15 yılın en pahalı mayıs ayını geride bıraktığımızı gösterdi.
Dolar/TL saat 08:10 itibariyle 5.8037/5.8050’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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