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DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!

DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!

Dolar ve Euro bugün...

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Dolar - euro kaç TL? 15 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL bayram tatili sonrasında 5,60'ın altında dengelendi. 

Bankalararası piyasada dolar, 5,55 seviyesinde işlem görüyor. 

Euro/TL 6,20 civarında hareket ediyor.

Dolar/TL, Arjantin'deki ön seçime yönelik gelişmeler nedeniyle bayram tatilinin ilk günlerinde 5,60 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bayramın son günü küresel risk iştahının artması ile birlikte gün boyu 5,58-5,59'da sakin seyretmişti. 

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