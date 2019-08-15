DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!
Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? 15 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL bayram tatili sonrasında 5,60'ın altında dengelendi.
Bankalararası piyasada dolar, 5,55 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL 6,20 civarında hareket ediyor.
Dolar/TL, Arjantin'deki ön seçime yönelik gelişmeler nedeniyle bayram tatilinin ilk günlerinde 5,60 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bayramın son günü küresel risk iştahının artması ile birlikte gün boyu 5,58-5,59'da sakin seyretmişti.
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