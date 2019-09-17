DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!

Dolar - euro kaç TL? 17 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Suudi Arabistan'da petrol sahasına düzenlenen saldırıyla petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası dolar da yönünü yukarı çevirdi.



Geçen hafta 5,70'in altında hareket eden dolar/TL dün 5,74'ün üzerine kadar çıkmıştı. Kur bugün 5,73 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/TL de 6,30 civarında işlem görüyor.



Piyasalar Suudi Arabistan'la ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler çarşamba açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararına çevrildi. Fed'in faiz indirimine eylül toplantısında da devam etmesini bekliyor.