DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!
Dolarda son durum...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 7 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Türkiye'nin bu sabah Suriye'nin kuzeyine operasyon yapacağı haberleri dolar kurunda yönü yukarı çevirdi.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de aynı seviyelerde başladı. Kur, bu sabah 5,71 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,27 TL'de yer alıyor.
TC Merkez Bankası'nın açıklayacağı 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu söyledi.
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