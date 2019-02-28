DOLAR YÜKSELDİ!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik olumsuz gelişmelerle yükseldi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,32 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 6,06 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe rağmen dün çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in ülkesi ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin yorumları küresel piyasalarda riskten kaçışı tetikledi.

Analistler, İtalya'daki bankacılık sisteminin Euro Bölgesi için risk oluşturabileceği yönündeki raporlar ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu belirterek, dolar/TL'nin de buna paralel artış eğiliminde hareket ettiğini söyledi.



Dolar/TL'nin yükselişinin sınırlı kalmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açından dolar/TL'de 5,2870 seviyesinin destek, 5,3550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.