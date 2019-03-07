DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Dolar/TL ne kadar oldu?
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Merkez Bankası dün faizleri artırmazken faiz indirimi konusunda da en ufak bir sinyal vermemesine rağmen dolar/TL sert yükseldi. Bankacılar S-400 füzelerinden doğabilecek olası bir siyasi gerilimin ve küresel fon akış durumunun da dolar/TL'yi yükseltebileceğine işaret ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 5.44'ün altında işlem görüyor.
Piyasalarda yaşanan tepkinin, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Dolar/TL ise saat 07:00 itibari ile güne 5.4365/ 5.4370 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
Etiketler : Merkez Bankası, dolar, TL, yükselme, 7 Mart 2019, döviz fiyatları
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