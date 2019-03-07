DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Merkez Bankası dün faizleri artırmazken faiz indirimi konusunda da en ufak bir sinyal vermemesine rağmen dolar/TL sert yükseldi. Bankacılar S-400 füzelerinden doğabilecek olası bir siyasi gerilimin ve küresel fon akış durumunun da dolar/TL'yi yükseltebileceğine işaret ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 5.44'ün altında işlem görüyor.