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DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Dolar/TL ne kadar oldu?

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Merkez Bankası dün faizleri artırmazken faiz indirimi konusunda da en ufak bir sinyal vermemesine rağmen dolar/TL sert yükseldi. Bankacılar S-400 füzelerinden doğabilecek olası bir siyasi gerilimin ve küresel fon akış durumunun da dolar/TL'yi yükseltebileceğine işaret ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 5.44'ün altında işlem görüyor.

Piyasalarda yaşanan tepkinin, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Dolar/TL ise saat 07:00 itibari ile güne 5.4365/ 5.4370 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

 

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