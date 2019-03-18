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DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta boyunca 5,4275 - 5,4803 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 5,4467'den tamamladı. 

Euro/TL de 6,20 civarında seyrediyor.

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