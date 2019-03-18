DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor.
Geçen hafta boyunca 5,4275 - 5,4803 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 5,4467'den tamamladı.
Euro/TL de 6,20 civarında seyrediyor.
Etiketler : Dolar, euro, döviz, doalr ne kadar oldu, 18 Mart 2019
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