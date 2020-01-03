DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 3 Ocak 2020 olar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış kurlarında son durum.
ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda yükselişe neden oldu.
3 Ocak 2020 sabahında bankalararası piyasada dolar/TL, 5,96 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,66 seviyelerinde yer alıyor.
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