Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dolar...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? 8 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dolar/TL piyasalarda 5,98 civarında hareket ediyor.

Haberin ardından kur ilk tepki olarak 5,9885'e kadar yükselmişti. 

Euro/TL de 6,65 seviyesinde işlem görüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü 13 füzeyle vurduğunu duyurdu.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.