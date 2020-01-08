DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dolar...
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Dolar - euro kaç TL? 8 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dolar/TL piyasalarda 5,98 civarında hareket ediyor.
Haberin ardından kur ilk tepki olarak 5,9885'e kadar yükselmişti.
Euro/TL de 6,65 seviyesinde işlem görüyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü 13 füzeyle vurduğunu duyurdu.
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